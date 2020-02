Football: «RAAL-RFB? Important, pas capital», dit Dante Brogno

J-2! La D2 amateurs s’apprête à vivre un tournant, peut-être décisif. Entre une RAAL dans l’obligation de s’imposer et un RFB très serein malgré son partage à Onhaye, le duel de ce vendredi va booster l’un des deux ténors et installer le doute chez l’autre. Alors, qui prend l’ascendant?

La RAAL et les Francs Borains ne se quittent plus. Comme prévu, l’un des deux remportera le titre dans quelques semaines, obligeant l’autre à prolonger sa saison et à passer par le tour final pour atteindre la D1 amateurs. Qui fera quoi ? La rencontre de ce vendredi apportera peut-être des éléments de réponse. « Elle est importante, oui.