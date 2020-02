Quaregnon: Océana a découvert Edith Piaf et Johnny à 5 ans

Océana, 11 ans, a gagné la première édition de The Voice Kids ce mardi. Une surprise pour la famille, impressionnée par le talent de la jeune fille, qui n’a jamais pris de cours de chant. Plongée dans l’univers de la Quaregnonnaise, décrite comme une petite fille timide, déterminée et surtout au grand cœur.

Ce mardi soir, c’était entourée de ses proches qu’Océana est devenue la grande gagnante de The Voice Kids. Il faut dire que la famille, c’est important dans le foyer d’Océana. Dans une modeste maison à Quaregnon, vivent Océana, ses trois frères ainsi que leurs parents. Ce sont le plus grand soutien de la jeune fille mais aussi ses plus grands fans.