Un dossier de stupéfiants se joint à l’affaire Hakimi/Pauwels

Un dossier de stupéfiants est joint, depuis ce mercredi, au vaste dossier de home-jackings plus connu sous le nom de l’affaire Hakimi/Pauwels. Saïd Hakimi, dont le nom a d’abord été cité dans l’affaire Hakimi/Pauwels, a de nouveau été interpellé en juin dernier pour ce dossier de stupéfiants. On y parle de détention illégale d’armes, de trafic de stupéfiants et de travail frauduleux.

Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Charleroi a statué sur un dossier dans lequel le nom de Saïd Hakimi a été cité. Rappelons qu’il est aussi inculpé dans le vaste dossier de home-jackings appelé l’affaire Hakimi-Pauwels. Ce dossier compte au moins 26 agressions violentes commises à domicile, mais aussi 27 suspects renvoyés devant le tribunal correctionnel.