Tennis de table: les sélections plus faciles au CP Montois

C’est bien connu, derrière tout club de tennis de table se cachent souvent de nombreux bénévoles investis à 100% pour le club. C’est le cas de Julien Colmant, le président du CP Montois depuis une dizaine d’années.

Le responsable tire un premier bilan de la saison 2019-20 : « En fait la saison passée, nous étions à peu près 150 et c’était beaucoup trop. On ne s’y retrouvait plus et les sélections étaient devenues un vrai casse-tête. Nous avons donc réduit à 120 cette année. Nous n’avons pas vraiment été actifs sur le marché des transferts.