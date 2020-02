Le Montois Dylan De Belder, buteur et capitaine du CS Bruges

Le Montois affichait un sourire qui en disait long samedi soir. Son but, qui a offert la victoire au CS Bruges contre Mouscron, vaut son pesant d’or dans la course au maintien. Après avoir connu un début de saison chaotique, marqué par une déchirure des ligaments de la cheville droite lors de la première journée de championnat, l’attaquant se sent désormais en pleine possession de ses moyens.

Absent des terrains entre le 3 août et le 14 décembre 2019 à cause d’une grosse blessure, Dylan De Belder contribue littéralement à la résurrection du Cercle. Bernd Storck n’avait pas hésité à lui attribuer le brassard de capitaine dès son match de reprise, lors duquel il avait notamment délivré une passe décisive.