Le Borain Sabri Bourdji privé de la Cross Cup pour un point

Contrairement aux championnats de Belgique jeunes, juniors et seniors, prévus dimanche et annulés pour cause d’intempéries, les nationaux des masters ont bien eu lieu samedi dans le parc de Laeken à Bruxelles. On a enregistré un heureux, le Mouscronnois Arnaud Lecoeuche (JSMC), champion en M45. Et un grand déçu, le Borain Sabri Bourdji (OSGA), privé du titre à la Cross Cup en M35 pour un petit point!

Les masters sont passés entre les gouttes et ont pu disputer leurs championnats nationaux de cross-country, samedi, dans le parc de Laeken à Bruxelles, alors que les courses des autres catégories, programmées le lendemain, ont été annulées, les parcs bruxellois étant fermés. Rendez-vous est donc fixé ce dimanche 1er mars, même endroit, mêmes heures.