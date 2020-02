Basket (P1): le Boussutois Kévin Rousseau a encore sévi: 8x3!

On a beaucoup parlé du BC Boussu ces derniers jours suite à l’annonce du départ du coach Carles, mais on en a presque oublié que l’équipe pouvait encore se qualifier pour les playoffs. En tout cas, Kévin Rousseau est motivé et en forme olympique!

Comme tout shooteur, Kévin Rousseau a connu des hauts et des bas cette saison. Samedi, face à Ransart, il était au top de sa forme. « Je ne peux que remercier le coach adverse qui a mis un temps infini à changer de défense sur moi », sourit « Zorro ».