Quaregnon: pas de permis, pas d’assurance... Et une arme!

La Brigade Anti-Criminalité (BAC) de la police boraine a procédé, ce samedi après-midi, au contrôle d’un véhicule à bord duquel se trouvaient deux personnes, à la rue du Village (Quaregnon). Le conducteur connu des services de police, n’avait pas de permis de conduire. Mais ce n’est pas tout...

Le véhicule était en défaut d’assurance et de contrôle technique et était muni de fausses plaques d’immatriculation. Et pour couronner le tout, une arme prohibée se trouvait dans l’habitacle.