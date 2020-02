Embarras de circulation sur l’E19/E42 à Mons, suite aux travaux

Le temps restera gris et brumeux avec des périodes de bruine (ou de faible pluie). Le vent virera au secteur sud-ouest et augmentera en intensité avec, en mi-journée, des rafales autour de 70 ou 80 km/h. L'après-midi, suite à l'arrivée d'un front plus actif, les pluies deviendront plus marquées.