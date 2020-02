Un Lensois construit un écolodge avec sa compagne au Malawi

La dalle du restaurant devait être coulée. - COM.

Le restaurant est en pleine construction. - COM.

Patrick et Françoise, en compagnie de la cheffe du village. - COM.

Patrick, 50 ans, n’est pas parti sur un coup de tête au Malawi. Il y pensait depuis quelques années avec sa compagne Françoise. Leur projet prend forme petit à petit. Le couple a l’ambition d’ouvrir un écolodge sur les bords du lac Malawi, l’un des plus grands lacs d’Afrique. Et ce n’est pas tout, les deux tourtereaux veulent aussi former les locaux aux métiers de l’hôtellerie.