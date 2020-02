Quaregnon: appel aux dons après un incendie

Ce dimanche matin, un incendie s’est déclaré rue François André à Quaregnon. Toute une famille a vu sa maison partir en fumée. Les dégâts matériels sont considérables. Parents et enfants ne peuvent vraiment plus y habiter. Leur voisine Kelly veut leur venir en aide. Elle lance un appel aux dons pour trouver des vêtements pour les enfants, mais aussi pour les parents, et pourquoi pas des jouets.

Kelly, 28 ans, a eu un réveil agité ce dimanche matin. Une de ses voisines est sortie de chez elle, à pieds nus. La dame était paniquée. Et pour cause, un incendie venait de démarrer dans la maison où elle habitait avec son compagnon et ses deux enfants. Cela s’est passé dans une allée de la rue François André à Quaregnon.