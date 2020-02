23/02 09:00 → 23/02 20:00

Demain dimanche, le vent deviendra fort dans l'intérieur du pays et très fort à même tempétueux au littoral, avec des rafales autour de 80 km/h dans l'interieur du pays et 90 km/h au littoral. Localement éventuellement un peu plus. En soirée, le vent diminuera assez vite.