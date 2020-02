David Arias Nicastro et Benoît Samek sont associés. - C.M.

Après l’ouverture du parc à trampolines du Dock 79 à Tertre ce samedi 22/02, c’est un autre parc similaire qui ouvrira ses portes le mercredi 26 aux portes de Maisières: New Jump Mons. Un concept différent, avec une course d’obstacles chronométrée, des trampolines dédiés aux plus jeunes, de 1 à 7 ans,...