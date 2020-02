David Jeanmotte lance un jus aphrodisiaque pour les femmes

David Jeanmotte a créé un jus « Viagra » pour les femmes et le présentera lors d’un salon du relooking, du bien-être et de la remise en forme qu’il organise les 28 et 29 mars, à Jurbise.

Les 28 et 29 mars prochain, le Montois David Jeanmotte, relookeur de Vivacité et du « Grand Cactus », organisera, avec une série de partenaires, le salon du relooking, du bien-être et de la remise en forme, à la salle J. Galant, de Jurbise.