Tennis: Mons a recruté Cédric Dujacquier, 75e joueur belge!

Le RAECT Mons, qui souhaite être de plus en plus performant sur la scène nationale en interclubs, a réussi à attirer Cédric Dujacquier, 75e joueur belge. Le tennisman de 25 ans sera un des fers de lance de l’équipe. Il espère également profiter de son arrivée à Mons pour passer un cap et devenir série A.

Depuis que le RAECT Mons a relancé une équipe interclubs en Nationale, le club se renforce d’année en année avec des joueurs de qualité. Et cette saison encore, les responsables montois ont réussi un joli coup. Ils sont parvenus à attirer Cédric Dujacquier, loin d’être inconnu dans le monde de la petite balle jaune. Le tennisman n’est autre que le 75e joueur belge !