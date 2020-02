Mons: Jean-Phi ferme ses deux restos pour en ouvrir un nouveau

Jean-Phi change tout! Il va fermer ses deux restaurants montois: ICook et le Bistro de Jean-Phi. ICook sera remplacé par un nouvel établissement du nom de «Rebelge», un tout nouveau concept. Le restaurant, comme son nom l’indique, se tiendra dans une ambiance rock’n’roll. Et il n’y aura que des produits belges dans l’assiette. Le Bistro de Jean-Phi, quant à lui, fermera ses portes le 1er mars. À la place du restaurant, une salle de réunion et de dégustation verra le jour.

Dimanche dernier, Jean-Phi faisait parler de lui. Dans des vidéos postées sur le net, on voyait le célèbre chef péter les plombs dans son restaurant ICook, situé en face du Waux-Hall.