C’est une tuile, mais une tuile qui n’a pas réussi à faire perdre au centre culturel de Frameries (CCF) son sens de l’humour! Privé de sa petite salle de spectacle fermée sur instruction des pompiers, le CCF se rebaptise SSF -«sans salle fixe»- et continue ses activités de plus belle. La brochure de son programme de février à juin vient d’être bouclée. Patrick Robert, le directeur, est à la fois optimiste et inquiet...

Oui, la saison culturelle se poursuit à Frameries, même si c’est sur un mode itinérant ! D’ailleurs, le programme de février à juin vient d’être imprimé et sera bientôt dans toutes les boîtes aux lettres framerisoises.