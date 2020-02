Flénu: polémique autour d’un projet immobilier

Un projet immobilier, à Flénu, crée la polémique. Pas mal de riverains s’opposent à la construction de 268 logements, dont 221 appartements. Aucun permis d’urbanisme n’a encore été accordé. Une enquête publique a été lancée, et doit se clôturer le 11 mars prochain. Une véritable mobilisation s’est créée. Une pétition est même en cours de rédaction.

Ce jeudi, dès 18 heures, une réunion publique était organisée à la cafétéria du site du Levant. Des habitants de Flénu attendaient cette rencontre avec impatience… Dans l’unique but d’avoir plus d’informations par rapport aux logements qui pourraient voir le jour entre les rues de l’Anglais et Pavé du Vingt. Michaël, 44 ans, veut en apprendre davantage sur ce projet immobilier.