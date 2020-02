Des nouveaux venus sur les zonings de l’IDEA

L’IDEA a présenté ce jeudi son nouveau plan stratégique pour les trois années à venir. L’occasion aussi de dire un mot des nouveaux venus attendus sur les zonings de l’intercommunale, des gros comme le futur centre de tri des P+MC à Ghlin ou la future sucrerie à Seneffe, et des petits comme le tout premier occupant du zoning des Miniaux à Boussu! Bonne nouvelle... Beaucoup plus controversé: le projet Clarebout Potatoes sur le zoning de Frameries connaîtra un nouveau rebondissement ce vendredi. L’IDEA a invité les opposants au projet...

Jacques Gobert et Caroline Decamps ont exposé ce jeudi le plan stratégique 2020-2022 de l’IDEA. Le président du conseil d’administration et la directrice générale ont retracé l’histoire et l’évolution des missions de l’intercommunale. Retenons-en quelques chiffres.