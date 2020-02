Immobilier: il y a toujours de bonnes affaires à Mons-Borinage

Mons-Borinage reste la région la plus intéressante du pays pour l’investissement immobilier. En 2019, le prix médian des habitations y était globalement inférieur aux autres régions. Il était également le plus bas du Hainaut. Voilà quelques-unes des conclusions qui ressortent de l’analyse de l’évolution du marché immobilier réalisée par la Compagnie des notaires du Hainaut et présentée dans le cadre de la «Semaine de l’Immobilier».

D’un point de vue macro-économique, les taux d’intérêt sur un crédit hypothécaire d’une durée supérieure à 10 ans pour l’achat d’une maison sont restés sous la barre des 2 % en 2019. Ils ont même connu une légère baisse en fin d’année passant de 1,96 % en janvier à 1,56 % en décembre. Au niveau national, l’activité immobilière s’est accrue de 8,9 %.