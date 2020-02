Mons: Richard Anconina et Yolande Moreau au festival du film

Le festival du film de Mons se tiendra du 6 au 13 mars prochain. Le président du jury international n’est autre que Richard Anconina, acteur français bien connu. L’actrice Yolande Moreau sera également à Mons pour présenter le film du gala d’ouverture: «La bonne épouse». Parmi les nouveautés: un bar à bulles, un concours de films «hors catégorie» et des séances décentralisées, en dehors de Mons.

C’est le grand retour du festival international du film de Mons ! Pour rappel, il n’y a pas eu d’édition en 2018 et l’édition de 2019 avait été organisée dans l’urgence. Cette fois, les organisateurs ont eu tout le temps de préparer leur programmation et événements. « Nous avons préparé ce festival plus sereinement, vu que nous avions plus de temps.