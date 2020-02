Quévy: des ateliers de massage parent-enfant offerts aux écoliers

La commune de Quévy a mis en place un partenariat avec le centre de bien-être Harmoniz’et moi à Aulnois. Ensemble, ils vont offrir la possibilité aux élèves de première, deuxième et troisième primaire des écoles communales d’essayer un atelier qui mêle massage et relaxation. La particularité: cet atelier se fait en duo entre le parent et l’enfant et est entièrement gratuit.