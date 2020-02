Fin des bus Athis-Mons: Honnelles pas concertée

Le TEC et le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) ont annoncé la suppression de la ligne Wallonia Easy Line (WEL), entre Athis et la gare de Mons. Une décision que comprend le bourgmestre d’Honnelles, Matthieu Lemiez. Ce dernier regrette néanmoins de n’avoir pas été concerté. Des améliorations auraient, selon lui, pu être apportées pour rendre le service plus efficient.

Lancée le 29 avril 2019, donc peu de temps avant les élections, cette ligne WEL avait pour objectif d’emmener des navetteurs chaque matin d’Athis vers Mons et de les reprendre en fin d’après-midi. Trois départs étaient assurés en début de matinée depuis Athis et trois autres depuis la gare de Mons en fin d’après-midi.