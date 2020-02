Dinosaures et géants des mers à Mons: 30 places sont à gagner!

A Mons, l’exposition est accessible ces 22 et 23 février. - COM

C’est la première fois que l’exposition itinérante Dinoshark prend ses quartiers en Belgique. Et ça commence par Mons ce samedi 22 février et ce dimanche 23 février, au Lotto Mons Expo. Vous pourrez découvrir des dinosaures et des animaux marins (baleines, requins…) grandeur nature. Nous vous proposons de gagner 30 places grâce à notre concours.