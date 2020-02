Football: Gianni Palermo quitte son poste de manager de l’USGTH

Cela peut surprendre: alors que l’USGTH, en tête de la troisième tranche, carbure au super depuis la reprise de janvier, son manager a fait le choix de démissionner! Libéré d’un poids, Gianni Palermo reste cependant le premier supporter des promus. Explications.

Ce n’est pas une personne comme les autres qui a vidé son armoire du stade Saint-Lô, non. Depuis lundi, le club saint-ghislainois se retrouve orphelin d’un précieux serviteur. Manager, membre du conseil d’administration, toujours bienveillant à l’égard des deux équipes « seniors » et impliqué dans le volet relationnel et sponsoring du club, Gianni Palermo va laisser un vide.