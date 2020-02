Athlé: la Montoise Elise Vanderelst près du record national

Élise Vanderelst (MOHA) se présentait ce mercredi au meeting international de Liévin (Fra) avec trois chronos de référence sur 1.500 m en salle, correspondant à ses trois premières courses sur la distance en indoor.

Elle avait signé 4 : 21.29 aux championnats LBFA. Quelques jours plus tard, elle signait un superbe 4 : 10.31 à Dusseldorf (All) et, dimanche dernier, elle avait dû se contenter, malgré l’engagement d’un lièvre, de 4 : 12.71 lors de son titre national en salle à Gand.