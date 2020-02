Élections: les heures sup du personnel judiciaire impayées

Alors qu’un retour aux urnes semble de plus en plus probable, les employés et les magistrats des palais de justice de Charleroi et de Mons n’ont pas encore été payés pour les heures supplémentaires prestées pour les élections du 26 mai 2019. Neuf mois de retard! Pas de quoi les inciter à se porter volontaires lors d’un prochain scrutin…

