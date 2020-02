Natation: le Montois Ruelle en finale de toutes ses courses!

Le deuxième week-end des championnats francophones (15 ans et plus) s’est tenu à Charleroi. Si les meilleurs clubs wallons et bruxellois se sont mesurés, ils ont dû composer avec la présence de l’illustre délégation nationale hongroise, emmenée par Lazlo Cseh, quintuple médaillé olympique, et Kristof Milak, détenteur du record du monde sur 200m papillon!

Heureusement pour les Belges, les nombreuses premières places et podiums raflés par les Hongrois n’ont pas été comptabilisés dans l’octroi des titres et médailles, réservés aux licenciés francophones. Néanmoins, les nageurs de l’Est ont privé nos compatriotes de pas mal de finales open.