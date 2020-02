Mons: grève à l’institut du Sacré-Cœur ce jeudi

Ce mercredi matin, réuni en assemblée, le personnel enseignant du Sacré-Coeur à Mons a décidé de partir en grève ce jeudi toute la journée. Les enseignants demandent l’écartement du directeur. Une action menée en front commun CSC-SETCa-SEL.

Ce mercredi matin, le personnel enseignant et administratif rencontrait le pouvoir organisateur de l’institut du Sacré-Coeur, rue des Dominicains à Mons, suite aux tensions survenues ces dernières semaines d’une part entre la direction et les élèves et d’autre part entre les enseignants et cette même direction.