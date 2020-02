Mons: Decathlon livrera bientôt à vélo!

À commande sportive, livraison sportive. Après un projet pilote à Malines, Liège et Charleroi, la chaîne de magasins de sport Decathlon a décidé d'étendre son système de livraisons durables à d'autres villes. Le magasin d'Evere proposera ainsi la livraison à domicile par vélo dans les deux heures suivant la commande dès cette semaine. Anvers, Gand, Bruges et Mons suivront au printemps. Ce sont les collaborateurs de Decathlon en personne qui pédaleront et permettront de la sorte de «verdir» la numérisation et le e-commerce en hausse.

