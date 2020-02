Primark Mons en avance: la date d’ouverture est connue!

C’est désormais officiel: le magasin Primark de Mons ouvrira ses portes le mercredi 18 mars prochain à 10h! D’une superficie de 2.800 mètres carrés, le magasin s’étendra sur deux étages, avec des vêtements et accessoires pour dames, pour hommes et enfants ainsi qu’un département maison. Au total, 200 personnes ont été recrutées pour y travailler. Le magasin comportera 48 caisses et 60 cabines d’essayage. «Nous avons de grandes ambitions pour notre magasin et pour le centre-ville de Mons», explique Kevin Tulip, directeur des ventes pour le Benelux.

