D2: rendez-vous le 28 février pour RAAL - Francs Borains

Cette fois, la date est officielle: le choc entre la RAAL et les Francs Borains est programmé le vendredi 28 février à 20h30.

Annoncée dans la journée de lundi (NDLR : suite à un accord entre la Ville de La Louvière et les forces de l’ordre) mais contestée par le RFB, la date du vendredi 28 février a bel et bien été choisie pour disputer le choc de D2 Amateurs entre la RAAL et les Francs Borains.