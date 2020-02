Top Teams P2-P3: Pepito et Pepita, ressources offensives à Mesvin

Avec cinq victoires en autant de matches, Mesvin est l’équipe à battre du moment en P2B. Julian Cordier et Kévin Slosse, les artilleurs du stade Marcel Canon, ne sont pas étrangers à l’excellent état de forme de leurs couleurs. En atteste le doublé respectif que « Pepito » et « Pepita » ont planté à Maurage (1-4) ce dimanche. Découvrez aussi les Top Teams de P2A, P2B et P3B.

Alors que dix points séparaient encore le top-5 de Mesvin et du reste du peloton il y a quelques semaines, voici les Montois occupés à signer un retour au premier plan tonitruant. Désormais, dix unités les distancent de… la première place occupée par Neufvilles.