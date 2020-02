Saint-Ghislain fait machine arrière sur deux projets

Deux projets sont repassés sur la table du conseil communal de ce lundi à Saint-Ghislain: la rénovation de la place de Tertre et l’acquisition d’un parking derrière l’école communale à Sirault. Tous deux ont été annulés! La Ville perd quelques plumes dans l’opération. Du coup, la majorité s’est fait tirer l’oreille par l’opposition.

Le collège communal a décidé de ne pas poursuivre la procédure pour l’aménagement de la place de Tertre en deux phases. En effet, le projet avait suscité une levée de boucliers de la part des riverains et commerçants. Et pour cause : ils n’avaient pas été consultés. Pour bénéficier de subsides, la Ville a dû répondre en toute hâte à l’appel à projets.