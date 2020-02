Mons: du nouveau chez Imagix

Le cinéma Imagix présente, à ses clients et futurs clients, la venue de son nouveau-né.

Et en plus, ce sont des jumeaux ! Ils s’appellent « SITE Imagix » et « APP Imagix ». Ils vous feront rêver d’une belle programmation pleine de films qu’il faut voir sur nos grands écrans ! La naissance est prévue ce mercredi 19 février 2020. Les parents accepteront volontiers la visite de beaucoup d’amis.