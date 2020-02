Angre: vols répétés dans les garages

Plusieurs riverains se plaignent d’avoir subi un vol dernièrement. Hervé Campens, qui habite le village d’Angre, s’est rendu compte samedi matin que la porte de l’un de ses garages avait été forcée. Des machines ont été volées mais l’habitant n’a pas encore terminé de lister tous les objets. Ce n’est pas la seule victime.

Hervé Campens, bientôt 82 ans, a été victime d’un vol. On s’est déjà introduit par le passé à l’intérieur de son domicile. « On a retourné toute la maison. Il n’y avait aucune trace d’effraction… » Dans la nuit de vendredi à samedi, la porte de l’un de ses garages a pourtant été forcée. Aucun de ses garages n’avait encore jamais été vandalisé, et pourtant…