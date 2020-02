Clarebout au conseil communal de Frameries et au parlement wallon

Ce mardi, la ministre wallonne de l’environnement a répondu à une question parlementaire sur l’épineux dossier Clarebout. La veille, une importante délégation de citoyens opposés à l’implantation de Clarebout Potatoes à Frameries s’était rendue à l’hôtel de ville pour assister au conseil communal.

Ordre du jour ultra-light ce lundi soir au menu des conseillers communaux framerisois... C’est Clarebout qui a, une fois de plus, servi de plat de résistance. Une discussion assez vive a eu lieu entre l’opposition Be Frameries, par les voix de Manu Disabato et Catherine Fonck, et la majorité PS-MR, Jean-Marc Dupont et Florence Van Hout en particulier.