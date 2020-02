Jeu de balle: Montrœul et Sirault s’activent pour les jeunes

Le jeu de balle dans la région tourne encore chez les jeunes grâce en grande partie à Montroeul et Sirault. Leurs apprentis pelotaris sont encore loin de tenir la cadence face aux meilleurs clubs du Hainaut occidental, mais cela n’enlève rien à leur plaisir d’enfiler leurs gants. Cela s’est ressenti une nouvelle fois lors du tournoi indoor des pupilles de l’entité Haine et Seine.

Les équipes de jeunes sont encore présentes dans la région même si elles ne sont pas nombreuses. Le club de Blaugies aligne une formation en pupilles. Montroeul et Sirault sont davantage fournis avec respectivement quatre et trois effectifs. Le premier club cité reste sur une bonne saison en pupilles avec une troisième place derrière Tourpes et Oeudeghien.