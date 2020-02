Mons: Lidl rouvre son magasin ce mercredi, chaussée du Roeulx

COM

Ce mercredi, après 8 mois de travaux, Lidl rouvre son magasin à la chaussée du Roeulx et annonce le recrutement de 2 nouveaux collaborateurs. La surface de vente du supermarché a été agrandie, passant de 658 à 1.315m². L’aménagement du magasin est conçu pour permettre une expérience de shopping et une circulation des plus agréables, indique Lidl par voie de communiqué.