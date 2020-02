Basket: la coach Leila Qsiyer cartonne avec les Quaregnonnais!

Depuis Daisy Lecomte au BC Elouges B, en P4C, on n’avait plus vu de coach féminin à la tête d’une équipe masculine dans la région. De plus, les résultats de Leila Qsiyer et de l’Union Boraine Quaregnon B sont excellents puisqu’elles viennent de remonter à la troisième place de la P4B.

Une semaine après la belle victoire acquise chez le leader d’Erquelinnes (52-65), l’Union Boraine Quaregnon B s’est imposée à domicile face au BC Blaregnies B (63-52), nouveau leader ex aequo. « C’est vrai que cela fait deux fois que nous battons les leaders du classement en n’encaissant que 52 points », analyse la coach Leila Qsiyer.