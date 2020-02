D2 amateurs: le RFB refuse de se rendre à la RAAL le 28 février

Roland Louf et les Francs Borains dévoilent leurs arguments.

L’équipe dirigeante des Francs Borains a appris, avec un certain étonnement, que la date du vendredi 28 février (20h30) avait été fixée par la Ville de La Louvière et les forces de l’ordre pour l’organisation de la rencontre au sommet entre la RAAL et le RFB. « Nous n’avons jamais été consultés », souffle Roland Louf, le directeur général du club boussutois.