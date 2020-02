Michael, un trentenaire de Thulin, est décédé sur l’E19 ce samedi

La route a tué à deux reprises, ce samedi, dans la région de Mons-Borinage.

Un second accident mortel impliquant deux véhicules s’est déroulé ce samedi matin vers 8h30 sur l’autoroute E19/E42 en direction de Bruxelles, à hauteur d’Obourg et Havré. Après avoir été percutée, une voiture a terminé sa course sur le toit, au milieu de la bande de droite de l’autoroute.