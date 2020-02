Septième roman pour la Honnelloise Annie Préaux

La romancière honnelloise Annie Préaux vient de sortir son septième roman. C’est aux Editions MEO à Bruxelles que l’ancienne professeure de français et de morale laïque à l’athénée royal de Saint-Ghislain a publié «Les beaux jours».

Très imprégnée de culture et de vie sociale, Annie Préaux coule une paisible retraite à Montignies-sur-Roc. Sa vie, c’est d’abord la langue française, tout le plaisir de la manipuler, de jouer avec les mots et de créer de superbes constructions. « Très vite dans mon enfance à La Bouverie, j’ai pris plaisir à lire et à écrire.