Buizingen: la commémoration des 10 ans sous le signe du chagrin

Il y a tout juste dix ans, deux trains entraient en collision à Buizigen. 19 personnes perdaient la vie. Ce samedi matin, familles et victimes étaient réunies pour une cérémonie de commémoration sur la place communale de Buizingen. Entre deuil et tristesse, ils ont pu se recueillir et écouter les interventions des victimes et des instances.

Beaucoup d’émotions et surtout du chagrin planaient dans l’air de Buizingen ce samedi matin. Les gouverneurs de la province de Hainaut Tommy Leclercq et celui du Brabant flamand Lodewijk De Witte organisaient une cérémonie en mémoire du dramatique accident ferroviaire, survenu dix ans auparavant. Des fleurs ont été déposées sur la stèle en mémoire des victimes.