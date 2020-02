Des Montois rendent un hommage musical à Piazzolla

Le groupe montois Iguazu Quintet vient de sortir son premier album. Iguazu Quintet est un ensemble de tango composé d’étudiants et anciens étudiants issus du conservatoire royal de Mons et qui reprend avec énergie et brio les grands classiques de la musique du maître argentin Astor Piazzolla.

Pour la réalisation de ce cd de onze reprises du maître latino américain, le band montois avait besoin de 5.000 euros. C’est par un crowdfunding que l’opération s’est réalisée et finalement le groupe a pu obtenir plus qu’espéré.