Epicura Hornu: plus d’eau chaude dans des chambres de l’hôpital

Depuis trois semaines, Monique n’a pas pu prendre de douche convenable. Dans sa chambre de l’hôpital Epicura Hornu, elle n’a quasiment jamais d’eau chaude qui sort des robinets. L’hôpital explique la situation par des travaux de rénovation qui se poursuivront jusque fin mars.

« On est revenu à l’ancien temps, à se laver avec des bassines », constate Monique. La dame de 75 ans est dans le service revalidation de l’hôpital Epicura à Hornu. Depuis plusieurs semaines, elle n’a plus l’occasion de prendre de douche. « Parfois, on a un peu d’eau chaude mais ça ne dure jamais.