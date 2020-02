Colfontaine: le sentier de St-Ghislain, le calvaire des riverains

Dès qu’il y a des intempéries, une petite rue de Colfontaine se transforme en vrai ruisseau. Sur le sentier de Saint-Ghislain, il y a tellement de trous qu’il devient presque impossible d’y passer en voiture. Pourtant, plusieurs riverains sont contraints de l’emprunter quotidiennement pour atteindre leur habitation au bout de la rue.

« Ma voisine a déjà eu deux fois des dégâts sur sa voiture », explique Ludovic Plumat, qui habite au numéro 72 du sentier de Saint-Ghislain depuis un peu plus d’un an. Le propriétaire n’en peut plus. À cause des trous et de l’eau qui s’y engouffre, il a régulièrement des dégâts sur sa voiture.