Kody & le réalisateur de Dikkenek préparent un film avec L. Laune

Ce jeudi soir, le film «Lucky» a été présenté en avant-première au cinéma Imagix de Mons. Le réalisateur, Olivier Van Hoofstadt, qui a notamment réalisé Dikkenek, était présent ainsi que l’un des acteurs belges, l’humoriste Kody. Ils ont confié l’un de leurs projets: faire un film avec Laura Laune, l’humoriste caustique framerisoise, qui joue également dans Lucky, aux côtés de Florence Foresti, Daniel Prévost, François Berléand, Michaël Youn…

L’acteur et humoriste Kody (Le Grand Cactus, sur la RTBF), était présent à l’avant-première montoise : « C’est ma huitième apparition dans un film, j’ai notamment joué dans le « Tout Nouveau Testament ». Je joue aussi dans un film qui sort le 9 mars prochain : Losers Revolution. J’aime de plus en plus le cinéma, maintenant on m’envoie des scénarios.