Basket: la valse des coaches commence à Mons-Borinage

Après le Féminin Quaregnon en R1, où Jean-François Anderlin a annoncé son départ au terme de la saison, c’est au BC Boussu et au BC Blaton que cela bouge pour l’instant.

« Je suis également assistant à Ganshoren, en R2 féminine », explique le coach du New BC Boussu, Loïc Carles. « En plus, je coache l’équipe B en P1 et les deux équipes sont actuellement premières du classement.