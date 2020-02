Boussu: la rue de Dour désormais fermée à cause d’une façade

Des déviations sont mises en place. La rue de Dour, à Boussu, est fermée à la circulation dans les deux sens. En cause, la façade du bâtiment installé au numéro 386 qui menace de s’effondrer. Le magasin night-shop, au rez-de-chaussée, est donc fermé lui aussi. Le propriétaire explique que le bâtiment a sans doute été fragilisé par la dernière tempête.

C’est en fin de journée, ce jeudi soir, aux alentours de 18 h 30, que le propriétaire du bâtiment a décidé, par précaution, de faire appel aux pompiers. « Si on ne connaît pas le bâtiment, à l’œil nu, on ne voit rien, explique M. Baptise Duveiller, mais je me suis rendu compte que le mur avait bougé par rapport au châssis et à la charpente.